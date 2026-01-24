Ucraina Zelensky | ‘Colloqui ad Abu Dhabi costruttivi’

Il Presidente ucraino Zelensky ha commentato sui social media i recenti colloqui ad Abu Dhabi, definendoli costruttivi e di importanza strategica. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto tra le parti, sottolineando l'impegno per una ricomposizione pacifica delle tensioni. Queste discussioni sono parte di un percorso volto a favorire dialogo e collaborazione internazionale in un contesto di particolare complessità.

Ad Abu Dhabi si è tenuto il secondo round di negoziati nel formato USA–Ucraina–Russia per cercare una soluzione al conflitto in Ucraina. Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che durante i colloqui con la Russia, mediati dagli Stati Uniti, si sono affrontati infatti numerosi temi legati alla fine della guerra. È previsto un ulteriore round di incontri che potrebbe svolgersi già la settimana prossima. Nei colloqui trilaterali tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, sono stati affrontati numerosi temi. “La delegazione ha presentato un rapporto, concludendo gli incontri negli Emirati Arabi: – ha scritto Zelensky su X – questo formato, il primo di tale genere dopo molto tempo, si è rivelato significativo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La delegazione ucraina ha concluso a Abu Dhabi il secondo round di negoziati, definendoli "costruttivi".

Putin+US envoys talks lasted 4 hrs. Key points discussed. RUS+US+Ukr delegations meet in Abu-Dhabi.

