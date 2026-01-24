Ucraina | Usa ' Kushner e Witkoff a colloquio con Putin per 4 ore a Mosca'

Gli inviati statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff hanno incontrato Vladimir Putin a Mosca, discutendo per quattro ore in vista dei prossimi colloqui di pace tra Russia e Ucraina. La visita si inserisce nel contesto degli sforzi diplomatici per favorire una soluzione al conflitto nella regione.

Washington, 24 gen. (AdnkronosAfp) - Gli inviati statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff hanno parlato per quattro ore con il presidente russo Vladimir Putin a Mosca, in vista dei colloqui di pace trilaterali con l'Ucraina. Lo ha reso noto un funzionario statunitense, precisando che "si sono incontrati per circa quattro ore e, ancora una volta, la discussione, sulle ultime questioni rimaste in sospeso, è stata molto, molto produttiva.

Ucraina, Witkoff e Kushner verso missione a Mosca per incontro con PutinGli Stati Uniti stanno organizzando una missione diplomatica a Mosca, con l’obiettivo di affrontare il conflitto tra Russia e Ucraina.

Argomenti discussi: Ucraina, negoziatori di Kiev arrivati negli Usa per i colloqui; Zelensky incontra Trump, resta il nodo Donbas: Europa smarrita. Oggi negoziati Russia-USA-Ucraina - Mosca conferma, oggi ad Abu Dhabi trilaterale Russia-USA-Ucraina sulla sicurezza; Zelensky: C’è accordo su garanzie di sicurezza. Venerdì trilaterale Ucraina-Russia-Usa; Ucraina, nuovi negoziati negli Emirati tra Washington, Mosca e Kyiv.

Ucraina: si tratta al trilaterale di Abu Dhabi, il nodo resta il DonbassGli occhi del mondo sono puntati su Abu Dhabi dove Russia, Ucraina e Usa si stanno incontrando per trovare una soluzione al conflitto fra Kiev e Mosca che dura ormai da quasi quattro anni. Il vertice ... msn.com

Ucraina, si tratta al trilaterale di Abu Dhabi: il nodo resta il Donbass Il vertice è stato preceduto dall'incontro tra gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner e il presidente russo Vladimir Putin - facebook.com facebook

Gli inviati di #Trump, Witkoff e Kushner, sono partiti ieri sera da Mosca alla volta di Abu Dhabi. Il trilaterale di oggi negli Emirati Arabi vedrà le delegazioni ucraina e russa nello stesso palazzo con i mediatori americani per parlare ancora di pace x.com