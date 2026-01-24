Ucraina sotto attacco mentre è in atto il trilaterale con USA e Russia

Nelle ultime ore, l’Ucraina si trova al centro di un’intensa escalation militare, con attacchi significativi a Kiev e Kharkiv. Nel contesto di un trilaterale tra Stati Uniti e Russia, la situazione rimane tesa e in evoluzione. La comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi, mentre le conseguenze di questo conflitto si fanno sentire a livello globale.

In Ucraina sono ore di apprensione dopo il massiccio attacco avvenuto nella notte a Kiev e a Kharkiv. La risposta di Zelenski all’offensiva russa non si è fatta attendere. Ucraina, Kiev e Kharkiv sotto attacco. Le due città più grandi dell’Ucraina sono state attaccate dalla Russia nelle prime ore di oggi, ferendo due persone nella capitale Kiev e 11 a Kharkiv, nel nord-est. Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha dichiarato che i due feriti nella capitale sono in gravi condizioni e sono ricoverati in ospedale aggiungendo che ci sono stati attacchi in due distretti su entrambe le sponde del fiume Dnipro che attraversa la capitale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Zelensky: Raggiunto accordo con Trump. Domani primo trilaterale Ucraina-Russia-UsaDomani e dopodomani si svolgerà negli Emirati Arabi Uniti il primo incontro trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina.

