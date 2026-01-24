Il summit tripartito tra Ucraina, Russia e Stati Uniti tenutosi ad Abu Dhabi rappresenta un evento senza precedenti nel contesto del conflitto. Si tratta della prima occasione in cui i tre protagonisti si incontrano ufficialmente per discutere delle questioni legate alla guerra, con l’obiettivo di trovare possibili soluzioni e avanzare verso una risoluzione. La riunione evidenzia l’importanza di un dialogo diretto tra le parti coinvolte.

Il summit tripartito Ucraina-Russia-Stati Uniti che si sta tenendo ad Abu Dhabi, negli Emirati arabi uniti, è di importanza capitale perché è la prima volta che un negoziato sul conflitto si tiene in tale formato, con Washington decisa a chiudere la partita. Illusorio aspettarsi che ne esca un accordo, ma è altrettanto poco ragionevole non attribuirgli l’importanza del caso. Trump sta spingendo per un’intesa, e su questo dossier i neocon appaiono più flessibili rispetto ad altre tematiche di politica estera, in particolare sul Medio oriente, sul quale non lasciano all’imperatore nessuna libertà di manovra (il dossier Epstein, leva scelta per ricattarlo, per ora sparito dai radar, può riapparire d’incanto). 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Ucraina-Russia e Usa: il summit di Abu Dhabi

Abu Dhabi, trilaterale tra USA, Russia ed UcrainaAd Abu Dhabi si svolge un incontro trilaterale tra USA, Russia e Ucraina.

Leggi anche: Ucraina, colloqui Usa-Russia ad Abu Dhabi. Trump: “Vicini a intesa”

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

BREAKING: Russia Warns the US it May REJECT Peace Deal

Argomenti discussi: È il giorno dell'incontro trilaterale fra Ucraina, Russia e Usa; Abu Dhabi, terminato il trilaterale Russia-USA-Ucraina, i colloqui proseguiranno domani - Onu su trilaterale: Sosteniamo ogni iniziativa per pace; Ucraina, concluso primo incontro Abu Dhabi. Zelensky: Accordo con Trump per Patriot; Zelensky: C’è accordo su garanzie di sicurezza. Venerdì trilaterale Ucraina-Russia-Usa.

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: I colloqui ad Abu Dhabi sono stati costruttivi. LIVEL’Ucraina è in stato di allerta aerea, con le autorità militari che segnalano la presenza di droni e missili balistici russi. Braccio di ferro sul Donbass nei negoziati Usa-Russia-Ucraina ad Abu Dhabi ... tg24.sky.it

Ucraina, vertice a tre con Russia e Usa: si tratta sul Donbass. Il Cremlino: «Kiev si ritiri». E Zelenksy avrà i Patriot«Mi rivolgo ai residenti e parlo onestamente: la situazione è estremamente difficile. Fate scorta di cibo, acqua e medicinali necessari. Se avete ancora la possibilità ... ilmessaggero.it

Stati Uniti, Russia e Ucraina potrebbero avvicinarsi a un incontro diretto tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Secondo alti funzionari americani, dopo i recenti progressi nei negoziati non si è più così lontani da un vertice, anche se sono necessari ulterior - facebook.com facebook

#Tajani: se #Trump chiude l’accordo di pace #Ucraina-Russia merita il #Nobel x.com