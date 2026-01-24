Ucraina massiccio attacco russo su Kiev e Kharkiv Continuano negoziati negli Emirati

Le tensioni tra Russia e Ucraina persistono, con un massiccio attacco russo su Kiev e Kharkiv. Nel contempo, si svolgono negoziati a Abu Dhabi, con l’obiettivo di trovare una soluzione alla crisi. La situazione rimane complessa e in evoluzione, mentre le parti cercano un percorso verso la pace.

(Adnkronos) – Non si fermano gli attacchi russi mentre sono in corso i negoziati ad Abu Dhabi per la fine della guerra tra Mosca e Kiev. Il primo round di colloqui tra i negoziatori di Usa, Russia e Ucraina si è concluso e altre discussioni sono previste per oggi. "L'incontro si è concentrato sui parametri.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev e Kharkiv. Continuano negoziati negli EmiratiE' di almeno un morto e 27 feriti il bilancio degli intensi attacchi russi sferrati in nottata su Kiev e Kharkiv. Sull'intero territorio ucraino è scattato lo stato di allerta per i raid notturni, ... adnkronos.com

Kiev, massiccio attacco russo su Kharkiv, allerta aerea in varie regioniLe truppe russe hanno effettuato un altro massiccio attacco con droni sul territorio ucraino. Un drone nemico ha colpito uno dei quartieri di Kharkiv. Inoltre è stata dichiarata l'allerta aerea in di ... ansa.it

Ucraina, nuovo attacco russo su Kiev: in migliaia senza riscaldamento (Adnkronos) - Nuovo massiccio attacco della Russia con missili e droni su Kiev, dove circa 5.635 palazzi sono rimasti senza riscaldamento. Lo ha reso noto il sindaco della capitale ucraina - facebook.com facebook

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky: “Mosca prepara un massiccio attacco” x.com