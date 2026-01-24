Ucraina | Hallissey Più Europa ' M5S invita a conferenza ex combattente milizie filorusse'

Un ex combattente delle milizie filorusse nel Donbass è stato invitato dal Movimento 5 Stelle a moderare una conferenza stampa presso la Camera dei deputati, concentrandosi sul tema del diritto internazionale violato. La scelta ha suscitato commenti e riflessioni sulla coerenza e le posizioni politiche del partito. L’episodio evidenzia i complessi rapporti tra politica, conflitti e rappresentanza istituzionale in un contesto di attualità internazionale.

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Un ex combattente nel Donbass per le milizie filorusse viene 'arruolato' dal Movimento Cinquestelle per moderare una conferenza stampa alla Camera dei deputati, ironicamente proprio per parlare di diritto internazionale violato". Lo afferma Matteo Hallissey, presidente di Più Europa e Radicali. "Lo scorso 15 gennaio, alla Camera dei deputati -afferma- è stato ospitato un evento dal titolo altisonante: 'L'ultimo sfregio al diritto internazionale: l'aggressione Usa al Venezuela'. A promuoverlo la deputata del M5S Stefania Ascari. Lo abbiamo raccontato oggi su 'Il Riformista': nella stessa locandina riescono a convivere una veemente denuncia delle violazioni del diritto internazionale e il nome di Alberto Fazolo, letteralmente un ex combattente in Donbass contro l'Esercito ucraino dal 2015.

