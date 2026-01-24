Tuttosport – Ci siamo fatti gol da soli ma l’errore di Sommer è colpa mia

In una recente dichiarazione, l’allenatore ha analizzato l’andamento della partita, sottolineando come un errore individuale abbia influenzato il risultato. Ha evidenziato l’importanza di mantenere la concentrazione e di continuare a lavorare sulle strategie, anche in situazioni difficili. La partita si è rivelata un’occasione per riflettere sulle dinamiche di squadra e sull’approccio tecnico, aspetti fondamentali per migliorare le prestazioni future.

MILANO – " Il cambio di Luis Henrique? Una partita dura 100 minuti, si può ribaltare: bisogna fare certe cose anche se l'approccio non è stato male. Ci siamo fatti gol da soli ma è colpa mia perché certe richieste al portiere le faccio io: a volte metto in difficoltà Yann. Poi ci hanno fatto gol su palla inattiva. Poi abbiamo tirato fuori l'orgoglio e continuato a marciare su qualità e intensità e l'abbiamo ribaltata ". Così, ai microfoni di Dazn, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu offre la propria disamina del match vinto 6-2 in rimonta allo stadio Meazza di Milano contro il Pisa.

Inter, Chivu a DAZN dopo il 6-2 al Pisa: «Errore di Sommer? La colpa è mia, vi spiego perché»Dopo la vittoria dell’Inter sul Pisa per 6-2, Cristian Chivu ha commentato l’incontro a DAZN.

