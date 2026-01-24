Tutti i numeri del dipartimento dell’Asl senese

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Toscana sud est si occupa di controlli alimentari, vigilanza negli allevamenti, salute e benessere degli animali. Nel 2025, ha svolto oltre 20.000 attività in questi settori, contribuendo a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica. Questi interventi rappresentano un impegno costante per assicurare standard elevati e tutela della comunità.

Controlli sugli alimenti, vigilanza negli allevamenti, salute degli animali e il loro benessere: sono questi i principali ambiti di intervento del Dipartimento di Prevenzione della Asl Toscana sud est che, nel corso del 2025, ha realizzato oltre 20mila attività complessive. Un lavoro che sarà valorizzato in occasione della 1° Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria, in programma domani. Le attività del Dipartimento di Prevenzione riguardano l'intera filiera che dalla produzione porta il cibo sulle nostre tavole. Nel 2025 sono stati infatti effettuati oltre 7.000 controlli nei luoghi di produzione, vendita e somministrazione degli alimenti e più di 2.

