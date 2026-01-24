TS – Sento i ragazzi ecco che pensano di Spalletti Chiellini ha un sogno…
L'ultima notizia di TS riguarda Torino, città che dal 2010 ospita Leonardo Bonucci. Nel frattempo, si fanno alcune considerazioni sul pensiero dei giovani e sui sogni di Chiellini, mentre si ascoltano le opinioni di Spalletti. Questi aggiornamenti offrono uno sguardo sulla situazione attuale del calcio e sulle prospettive future dei protagonisti.
2026-01-24 13:46:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: Torino la città che, dal 2010, è diventata casa per Leonardo Bonucci. L’ex difensore della nazionale e della Juventus, oggi parte dello staff tecnico azzurro, è il protagonista del nuovo episodio di Legends Road, in collaborazione tra Serie A e Dazn. Un momento in cui Leo si è raccontato tra mille sfaccettature in un passato glorioso, ma con qualche episodio particolare, e un presente in cui ha ben chiaro quel che vuole essere. Poi anche un pensiero sul grande amico Chiellini e l’attuale allenatore bianconero Spalletti, nel mezzo anche la lite con Allegri e il rapporto di “amore e odio” con Conte. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche: Capello: «Spalletti non ha fiducia in alcuni giocatori e quindi sperimenta. La Juve ha speso tanto ma serve che Chiellini…»
Leggi anche: Chiellini sullo scudetto: «Siamo lì, vogliamo giocarcelo. Spalletti ha ragione quando dice che…»
Siamo due ragazzi, vorremmo andare in colombia ad Agosto, in particolare Medellìn, Cartagena e isola di San Andrés, pareri su chi c'è stato Sento molte voci contrastanti a riguardo, sulla sicurezza ... È il terzo anno che andiamo in America, abbiamo visitato l - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.