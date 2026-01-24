L'ultima notizia di TS riguarda Torino, città che dal 2010 ospita Leonardo Bonucci. Nel frattempo, si fanno alcune considerazioni sul pensiero dei giovani e sui sogni di Chiellini, mentre si ascoltano le opinioni di Spalletti. Questi aggiornamenti offrono uno sguardo sulla situazione attuale del calcio e sulle prospettive future dei protagonisti.

2026-01-24 13:46:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: Torino la città che, dal 2010, è diventata casa per Leonardo Bonucci. L’ex difensore della nazionale e della Juventus, oggi parte dello staff tecnico azzurro, è il protagonista del nuovo episodio di Legends Road, in collaborazione tra Serie A e Dazn. Un momento in cui Leo si è raccontato tra mille sfaccettature in un passato glorioso, ma con qualche episodio particolare, e un presente in cui ha ben chiaro quel che vuole essere. Poi anche un pensiero sul grande amico Chiellini e l’attuale allenatore bianconero Spalletti, nel mezzo anche la lite con Allegri e il rapporto di “amore e odio” con Conte. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “Sento i ragazzi, ecco che pensano di Spalletti. Chiellini ha un sogno…”

Leggi anche: Capello: «Spalletti non ha fiducia in alcuni giocatori e quindi sperimenta. La Juve ha speso tanto ma serve che Chiellini…»

Leggi anche: Chiellini sullo scudetto: «Siamo lì, vogliamo giocarcelo. Spalletti ha ragione quando dice che…»

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Siamo due ragazzi, vorremmo andare in colombia ad Agosto, in particolare Medellìn, Cartagena e isola di San Andrés, pareri su chi c'è stato Sento molte voci contrastanti a riguardo, sulla sicurezza ... È il terzo anno che andiamo in America, abbiamo visitato l - facebook.com facebook