Trump | sovranità Usa su basi Groenlandia

In un'intervista al New York Post, Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti intendono assumere la sovranità sui territori della Groenlandia, includendo le basi militari presenti sull'isola. La dichiarazione sottolinea l'interesse di Washington nel rafforzare la propria presenza strategica nella regione. La questione solleva questioni geopolitiche e di sicurezza, evidenziando l'importanza della Groenlandia nel contesto internazionale.

18.50 In un'intervista esclusiva al New York Post Trump ha ribadito che Washington prenderà la sovranità sui territori della Groenlandia con le basi Usa,assumendone il pieno controllo."Avremo tutto ciò che desideriamo.Sono in corso trattative interessanti",ha detto.Ha rivelato che una nuova arma segreta, da lui chiamata "il discombobulator", è stata vitale per la cattura di Maduro Intanto alti dirigenti Usa riferiscono che i prossimi negoziati trilaterali sull'Ucraina dovrebbe tenersi domenica, primo febbraio ad Abu Dhabi.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Accordo sulla Groenlandia: il bottino di Trump tra basi, petrolio e terre rare. Ma resta il nodo sovranitàL’accordo sulla Groenlandia tra Donald Trump e i leader internazionali delinea un interesse crescente per le risorse naturali, tra cui petrolio e terre rare, e rafforza la presenza militare nell’area.

Groenlandia, Trump dice sì all’accordo: decisivo ok a basi Usa sull’isolaL’accordo tra gli Stati Uniti e la Groenlandia rappresenta un passo importante per le relazioni bilaterali.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Perché Trump vuole annettere la Groenlandia

Argomenti discussi: Groenlandia, Rutte sussurratore di Trump? Ecco perché il passo indietro su dazi e intervento…; Via ai negoziati sulla Groenlandia, resta il nodo della sovranità; La bufala di Donald Trump sulla sovranità danese della Groenlandia, smentita dai documenti USA; Trump-Nato scritto sul ghiaccio, senza la Danimarca.

Groenlandia, Rutte sussurratore di Trump? Ecco perché il passo indietro su dazi e intervento militare non è una garanzia sulla sovranità dell’isolaRutte convince Trump a non imporre dazi, ma resta la questione della sovranità groenlandese per le basi militari USA nell'Artico ... ilfattoquotidiano.it

Trump: 'In Groenlandia avremo tutte le basi che vogliamo'. Il premier Nielsen: 'La nostra sovranità e integrità territoriale sono linea rossa'Il presidente Usa torna sulla questione dell'Artico in un'intervista a Fox. Rutte: 'Il patto prevede di agire sulla sicurezza'. Merz: 'Inaccettabile qualsiasi minaccia di prendere i territori con la f ... ansa.it

Fausto Biloslavo. . Reportage dalla Groenlandia. La popolazione non si fida di Trump. Giovani pronti alla guerra. https://www.ilgiornale.it/news/politica/sullisola-lipotesi-cipro-accolta-sollievo-sovranit-non-si-2599448.html - facebook.com facebook

Via ai negoziati sulla Groenlandia. Resta il nodo della sovranità - di Mattia Bernardo Bagnoli #ANSAEuropa #Groenlandia #trump #Danimarca x.com