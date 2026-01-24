Trump vuole minare l’indipendenza della Fed | perché la sua è la solita ricetta populista fasulla

L’ex presidente Trump ha recentemente espresso posizioni che sembrano mettere in discussione l’indipendenza della Federal Reserve. Questa proposta si inserisce in un quadro più ampio di interventi che hanno già avuto ripercussioni sull’economia reale, come i dazi commerciali. Analizzare queste dinamiche è importante per comprendere le possibili implicazioni sulla stabilità finanziaria degli Stati Uniti.

Dopo aver destabilizzato l’economia reale con i suoi dazi di ritorsione commerciale, Trump ora rischia di mandare all’aria anche il settore finanziario Usa, minacciando l’indipendenza della Federal Reserve. Ha cominciato con il tentativo di licenziare Lisa Cook, un membro della Fed a lui sgradito, che è rimasta però al suo posto con un provvedimento giudiziario. Poi si è spinto ad accusare l’attuale governatore Jerome H. Powell per una presunta cattiva gestione nell’uso dei fondi per la ristrutturazione della sede della banca centrale. Tutto questo perché Powell non ha abbassato il tasso ufficiale di sconto, come Trump vorrebbe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tutti gli ex presidenti della Fed si schierano con Powell: “Senza precedenti gli attacchi giudiziari per minare l’indipendenza della banca centrale”Tutti gli ex presidenti della Fed si sono schierati a sostegno di Jerome Powell, condannando le recenti accuse giudiziarie come un tentativo senza precedenti di compromettere l’indipendenza della Federal Reserve.

Indagato il presidente della Fed. Lui: “Colpiti perché non fissiamo i tassi in base a quel che vuole Trump”. Allarme anche tra i RepubblicaniIl presidente della Federal Reserve è stato indagato, con lui che ha affermato di essere stato colpito per aver mantenuto l’indipendenza sui tassi di interesse, senza influenze politiche.

