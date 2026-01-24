Trump | Una tempesta in arrivo negli Usa State a casa!

Donald Trump ha avvertito di un’imminente ondata di freddo e di una grave tempesta invernale che interesserà molte regioni degli Stati Uniti nel prossimo fine settimana. Secondo le informazioni ricevute, le condizioni meteorologiche potrebbero essere particolarmente severe, suggerendo di adottare precauzioni e rimanere a casa per la propria sicurezza.

«Sono stato informato sull’ondata di freddo record e sulla storica tempesta invernale che colpiranno gran parte degli Stati Uniti questo fine settimana. L’amministrazione Trump si sta coordinando con le autorità statali e locali. La Fema (la Protezione civile americana, ndr) è pronta a intervenire. State al sicuro e al caldo!». Lo scrive il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su X. La tempesta invernale che si sta abbattendo su gran parte degli Usa è il primo banco di prova per Trump sul fronte della protezione civile dopo i tagli del personale della Fema e dei fondi federali agli stati, 16 dei quali hanno gi dichiarato lo stato di emergenza, insieme alla capitale.🔗 Leggi su Open.online

Bufera di neve in arrivo negli Usa, Trump stronca gli ambientalisti: “Dov’è il riscaldamento globale?”Una intensa nevicata sta per interessare diverse regioni degli Stati Uniti, dall Texas al New England, coprendo un ampio tratto di oltre duemila chilometri.

