Trump threatens Canada with 100% tariff over possible deal with China

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che potrebbe imporre un dazio del 100% sulle importazioni provenienti dal Canada, qualora il paese concluda un accordo commerciale con la Cina. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle tensioni commerciali tra Stati Uniti, Canada e Cina, evidenziando l'importanza delle dinamiche diplomatiche ed economiche internazionali. Queste decisioni potrebbero avere ripercussioni significative sui mercati e sulle relazioni commerciali tra i paesi coinvolti.

WASHINGTON, Jan 24 (Reuters) - U.S. President Donald Trump on Saturday said he would impose a 100% tariff on Canada if it makes a trade deal with China and warned Canadian Prime Minister Mark Carney that a deal would endanger his country. "China will eat Canada alive, completely devour it, including the destruction of their businesses, social fabric, and general way of life," Trump wrote on Truth Social. "If Canada makes a deal with China, it will immediately be hit with a 100% Tariff against all Canadian goods and products coming into the U.S.A." Carney during a recent visit to China called the Asian superpower a "reliable and predictable partner" and in Davos encouraged European leaders to seek investment from the world's second-largest economy.

