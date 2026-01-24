Trump spiega livido sulla sua mano | L' ho sbattuta contro un tavolo Ematoma colpa dell' aspirina SOTT – Il video

Il video mostra Donald Trump che spiega il motivo di un livido sulla sua mano, attribuendolo a una botta contro un tavolo. Trump afferma di aver applicato una crema e scherza sull’uso dell’aspirina, suggerendo che può causare lividi. La dichiarazione, rilasciata il 23 gennaio 2026, offre una spiegazione semplice e diretta dell’incidente, evidenziando il suo stato di salute e alcune considerazioni personali sull’assunzione di farmaci.

(Agenzia Vista) Usa, 23 gennaio 2026 "Sto bene, ho sbattuto contro un tavolo. Ho messo una crema. Se tenete al vostro cuore prendete l'aspirina, ma non prendetela se non volete ritrovarvi con qualche livido. Prendo l'aspirina a dosaggio elevato e, quando si prende l'aspirina a quel dosaggio, dicono che compaiono i lividi. Il medico mi ha detto che non ho bisogno di prenderla perché sono in ottima salute, ma gli ho risposto che non voglio correre rischi", lo ha detto il Presidente Usa Trump. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo Trump spiega livido sulla sua mano: L'ho sbattuta contro un tavolo.🔗 Leggi su Open.online

Il giallo del livido sulla mano sinistra di Trump: «L’ho sbattuta contro un tavolo»Di recente, sui social media si è diffusa l’attenzione su un livido visibile sulla mano sinistra di Donald Trump.

Perché Trump ha un livido sulla mano? La spiegazione sull'uso dell'aspirinaUn livido sulla mano di Donald Trump ha attirato l’attenzione durante il suo intervento al World Economic Forum di Davos.

