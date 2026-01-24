Trump sminuisce ruolo alleati in Afghanistan Meloni reagisce | Inaccettabile

Recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno suscitato reazioni tra le istituzioni italiane, in particolare da parte del governo di Giorgia Meloni. La premier ha definito inaccettabile il ridimensionamento del ruolo degli alleati in Afghanistan, evidenziando l'importanza di mantenere la cooperazione internazionale e il rispetto reciproco nelle relazioni estere. Questa vicenda si inserisce in un contesto di attenzione crescente alle dinamiche della politica estera e ai rapporti tra alleati.

Roma, 24 gen. (askanews) – Dalla ‘candidatura’ al premio Nobel, ieri, all’indignazione per le parole sull’Afghanistan, oggi. Un cambio di scenario repentino per Giorgia Meloni che ha letto con “stupore” le parole di Donald Trump che ha criticato gli alleati Nato che, a suo dire, in Afghanistan stavano “lontani dal fronte”. Oggi, dopo lunghe ore di silenzio, il governo ha replicato, con una dichiarazione della presidente del Consiglio che ha messo nero su bianco parole dure, non usuali da parte sua nei confronti del presidente Usa. Ma del resto, con 53 soldati italiani morti proprio in missione in Afghanistan, era impossibile tacere.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Meloni a Trump: "Inaccettabile sminuire il ruolo degli alleati in Afghanistan. L'amicizia Italia-Usa necessita rispetto"Il discorso di Meloni a Trump sottolinea l'importanza del rispetto reciproco tra alleati, evidenziando come sia inaccettabile sminuire il ruolo dei Paesi Nato in Afghanistan.

Meloni risponde a Trump sull’Afghanistan: “Inaccettabile minimizzare il contributo degli alleati”La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato le dichiarazioni di Donald Trump riguardo al ruolo degli alleati della NATO in Afghanistan.

