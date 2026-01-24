Il Pentagono ha pubblicato la Strategia di Difesa Nazionale 2026, la prima dal 2022. Il documento evidenzia un rafforzamento della posizione statunitense, con alleati più autonomi e una Russia considerata “gestibile”. La strategia sottolinea l’importanza di consolidare il predominio nell’emisfero occidentale, con particolare attenzione all’America Latina, mantenendo un focus sulla competizione con la Cina.

Nella Strategia di Difesa Nazionale (NDS) del 2026 di 34 pagine pubblicata dal Pentagono, la prima dal 2022, sotto l’allora presidente Joe Biden, gli Usa esortano gli alleati a prendere il controllo della propria sicurezza e riaffermano l’attenzione dell’amministrazione di Donald Trump sul predominio nell’emisfero occidentale, America Latina in testa, rispetto all’obiettivo di contrastare la Cina. “Ci impegneremo in buona fede con i nostri vicini, dal Canada ai nostri partner in America centrale e meridionale, ma ci assicureremo che rispettino e facciano la loro parte per difendere i nostri interessi comuni”, si legge nel documento, “e laddove non lo facessero, saremo pronti a intraprendere azioni mirate e decisive che promuovano concretamente gli interessi degli Stati Uniti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump, pubblicata la Strategia di Difesa: alleati più soli e la Russia diventa “gestibile”. Ecco cosa dice il Pentagono

Usa, Pentagono: “Supporto più limitato agli alleati nella nuova strategia di Difesa”Il Pentagono ha annunciato una nuova strategia di Difesa che privilegia la protezione del territorio statunitense e la deterrenza contro la Cina.

La sfida cinese e una Russia "gestibile": gli Usa riscrivono la loro strategia di difesaLa nuova National Defense Strategy degli Stati Uniti rappresenta un cambiamento strategico importante, con particolare attenzione alla gestione delle sfide provenienti dalla Cina e dalla Russia.

