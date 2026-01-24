Trump offende soldati Nato | In Afghanistan erano dietro Principe Harry | Rispetti i sacrifici

L’ex presidente Donald Trump ha commentato la presenza dei militari alleati NATO in Afghanistan, sostenendo che non abbiano mai svolto un ruolo attivo e che siano rimasti principalmente nelle retrovie. La dichiarazione ha suscitato reazioni, tra cui quella del principe Harry, che ha sottolineato l'importanza di rispettare i sacrifici dei soldati. La discussione evidenzia le diverse opinioni sulla collaborazione internazionale in operazioni di peacekeeping.

(Adnkronos) – Per sostenere che gli alleati Nato non hanno mai fatto niente per gli Stati Uniti, Donald Trump afferma che in Afghanistan i loro militari sono rimasti sempre nelle retrovie. Parole che hanno scatenato le risposte indignate, tra le altre, del primo ministro britannico Keir Starmer e del principe Harry, che è stato in.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Principe Harry contro Donald Trump sui soldati britannici in Afghanistan, "I sacrifici meritano rispetto"Il principe Harry ha commentato le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardo ai soldati britannici in Afghanistan, sottolineando che i sacrifici di queste truppe meritano rispetto. Trump sminuisce le truppe Nato in Afghanistan, l’ira del principe Harry: «I soldati britannici meritano rispetto»Il principe Harry ha espresso disappunto per le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che hanno minimizzato il ruolo delle truppe Nato in Afghanistan. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: In Afghanistan siete rimasti nelle retrovie, Trump insulta ancora. E gli alleati che fanno?; Trump offende soldati Nato: In Afghanistan erano dietro. Principe Harry: Rispetti i sacrifici; Nato, Trump offende ancora gli alleati: In Afghanistan sono rimasti nelle retrovie. Starmer vs Trump: il commento controverso sulle truppe NATO in Afghanistan che fa discutereKeir Starmer manifesta la sua forte indignazione per le dichiarazioni di Donald Trump relative alle truppe NATO in Afghanistan. notizie.it Trump sminuisce le truppe Nato in Afghanistan, l’ira del principe Harry: «I soldati britannici meritano rispetto»La replica arriva dopo che il presidente americano ha definito quasi irrilevante il contributo dei contingenti alleati: «Ho perso tanti amici» L'articolo Trump sminuisce le truppe Nato in Afghanistan, ... msn.com Trump (l'amicone di Meloni che come puoi leggere gliene ha dette... 2 e molto gentilmente ché 4 era troppo e si offende facile, il suo amico-padrone, così come Putin è l'amicone di Salvini) punisce l’Europa con i dazi. vedi questo e altro su https://www.lastamp - facebook.com facebook "In Afghanistan siete rimasti nelle retrovie", Trump insulta ancora. E gli alleati che fanno x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.