Truffe in agguato su internet Novecento euro spariti Fa il bonifico ma niente merce

Le truffe online sono un rischio reale e frequente. Recentemente, una donna di Sigillo ha perso circa novecento euro dopo aver effettuato un bonifico per un acquisto mai consegnato. Le indagini dei Carabinieri hanno portato alla denuncia di tre persone coinvolte. È importante restare vigili e cauti nelle transazioni digitali, verificando sempre l'affidabilità delle fonti e delle offerte troppo allettanti.

Un annuncio allettante sul web, un prezzo troppo conveniente e la promessa di un affare rapido. Così una donna di Sigillo è rimasta vittima di una truffa online, al centro di un'indagine condotta dai Carabinieri della locale Stazione, che ha portato alla denuncia di tre persone per truffa in concorso. Si tratta di una donna di 36 anni e di un uomo di 44, entrambi di origini meridionali, e di una 41enne originaria del Lazio. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, la vittima aveva individuato su un noto sito di compravendita l'offerta per l'acquisto di un motore per veicolo, pubblicizzata a un costo particolarmente vantaggioso.

