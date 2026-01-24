Truffa in Camollia | Lei è coinvolto in una sparatoria

Una truffa avvenuta a Camollia ha coinvolto una sparatoria, lasciando il coinvolto sorpreso e confuso. I malviventi, capaci di adottare scuse improbabili, mirano a sottrarre denaro agli anziani, approfittando della loro vulnerabilità. È importante restare vigili e diffidare da richieste sospette, per proteggersi da situazioni simili.

C'era caduto. L'avevano preso in contropiede i malviventi che riescono ad inventarsi le scuse più assurde pur di prosciugare le tasche degli anziani. E di alleggerirli di gioielli e beni che rappresentano una sicurezza in caso di necessità. La vittima era stata individuata dalla banda, a Siena a bordo di una Renault erano arrivate tre donne. Due erano rimaste fuori a fare da palo, dentro la macchina. A presentarsi all'anziano, che ha superato da tempo gli 80 anni, era stata una 19enne napoletana. Lei, questa la scusa, la collaboratrice inviata dal maresciallo dei carabinieri da cui il pensionato era stato contattato poco prima.

