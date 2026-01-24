Trovati impiccati i genitori di Claudio Carlomagno l’assassino femminicida di Federica Torzullo

Sono stati trovati impiccati i genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo arrestato per l’omicidio di Federica Torzullo ad Anguillara (Roma). La scoperta si inserisce nel contesto di una vicenda che ha suscitato grande attenzione pubblica e investigativa. Le circostanze della loro morte sono ora oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

Sono stati trovati morti impiccati i genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo arrestato per l'omicidio della moglie Federica Torzullo ad Angullara (Roma). Secondo quanto si apprende, i corpi dei due coniugi sono stati trovati nella loro abitazione. Sul posto i Carabinieri. Al momento si ipotizza un suicidio. La madre dell'uomo, Maria Messenio, si era dimessa dalla carica di assessora alla Sicurezza del comune di Anguillara. Sia la donna che il padre, Pasquale Carlomagno, sarebbero stati trovati impiccati e si ipotizza, dunque, un suicidio. Non si sa se la motivazione possa essere la vergogna per quanto fatto dal figlio o un eventuale ruolo avuto nel femminicidio.

