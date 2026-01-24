Troppo catenaccio in Serie A? Douvikas lo commenta così
L’attaccante del Como, Douvikas, commenta la situazione del campionato italiano:
L'attaccante del Como: "Quello italiano è un campionato molto difficile: devi saper davvero fare tutto. In Olanda non è la stessa cosa.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Conte mastica amaro dopo lo 0-0 con l’Eintracht: «Strano vedere una squadra tedesca fare un catenaccio così, l’avessimo fatto noi…»
Leggi anche: 20 serie televisive troppo sopravvalutate: sono davvero così incredibili?
Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.
"Brighenti era nato come mezzala velocissima e tosta fisicamente, tatticamente versatile (in carriera fu anche ala e regista), ed il catenaccio di Rocco trovò in lui un contropiedista perfetto. Chi ha visto giocare entrambi dal vivo (bisogna avere almeno 75 anni di - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.