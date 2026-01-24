Troppo catenaccio in Serie A? Douvikas lo commenta così

Da gazzetta.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attaccante del Como, Douvikas, commenta la situazione del campionato italiano:

L'attaccante del Como: "Quello italiano è un campionato molto difficile: devi saper davvero fare tutto. In Olanda non è la stessa cosa.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Troppo catenaccio in Serie A? Douvikas lo commenta così

