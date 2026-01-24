Troppi slalom tra libertà e carcere

La presenza di individui con precedenti penali ancora liberi rappresenta una questione complessa e dibattuta. Perché, nonostante i rischi, si continua a lasciar circolare persone pericolose? Episodi violenti come quelli avvenuti a Bologna evidenziano le criticità di un sistema che fatica a garantire la sicurezza pubblica, sollevando interrogativi sulla gestione della libertà e della recidiva.

Perché si lascia in circolazione gente violenta che uccide come è accaduto a Bologna o rapina e violenta un po’ dovunque? E parliamo di gente con precedenti penali e pluripregiudicati per reati gravi non certo di stinchi di santo, che però sono sempre a piede libero. Mi chiedo perché la gente perbene non è più tutelata dalla legge come dovrebbe. Augusto Bertocchi Risponde Beppe Boni Per essere certi della sorte di Marin Jelenic, il croato che ha ucciso senza motivo il ferroviere di Bologna, c’è voluto purtroppo un delitto. Questo criminale con diversi precedenti non doveva trovarsi in Italia dalla quale era stato espulso ed era considerato un soggetto pericoloso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sci, slalom Val d'Isere: grandissima rimonta di Alex Vinatzer da 25° a 4°, è tra i migliori in gigante e in slalomAd Val d'Isere, Alex Vinatzer ha effettuato una straordinaria rimonta nello slalom, passando dalla 25ª alla 4ª posizione.

Slalom fra i pericoli del traffico. Pedoni a rischio in viale LibertàNel corso del primo Consiglio comunale dell’anno, si è affrontata la questione della sicurezza pedonale in viale Libertà.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

INTER-PISA 5-2 (86' BONNY): GOL INTER Dimarco per Bonny, slalom del francese e arriva la manita. Gran gol anche per Bonny!!! - facebook.com facebook