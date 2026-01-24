Troppa Stella Rossa per la Virtus | a Bologna vincono i serbi 102-93

La Stella Rossa supera la Virtus Bologna 102-93 in una partita intensa. Nonostante i 21 punti di Diouf, l’attacco serbo si dimostra efficace e determina il risultato finale. La vittoria rappresenta un passo importante per la Stella Rossa nella corsa ai play-in, mentre i padroni di casa devono analizzare gli aspetti da migliorare. Un confronto che evidenzia le differenze di ritmo e determinazione tra le due squadre.

La Stella Rossa sbanca la Virtus Arena (102-93), con un’altra ottima prestazione offensiva. Terza vittoria di fila in Eurolega, la quattordicesima in ventiquattro uscite. A indirizzare la gara sono le percentuali al tiro: 2235 da 2, 1635 da 3. Sono ben sette i giocatori biancorossi in doppia cifra. Ottimo Codi Miller-Mcintyre, che chiude in doppia doppia (10 punti e 12 assist). Alla Virtus non bastano 21 punti (1013 da 2) di un ottimo Diouf per evitare il tredicesimo ko in Europa. È una sconfitta pesante perché conferisce agli uomini di Obradovic il 2-0 negli scontri diretti, dopo la sconfitta di Belgrado (90-89). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa 93-102, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V-nere ci provano, ma la prestazione dei serbi è mostruosaSegui la diretta della partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Stella Rossa, terminata con il punteggio di 93-102.

Troppa Stella Rossa per la Virtus: a Bologna vincono i serbi 102-93Ai padroni di casa non bastano i 21 punti di Diouf: l'attacco della squadra di Obradovic è implacabile e spiana la strada per una vittoria pesante in chiave play-in ... msn.com

Virtus, che beffa! Non basta un immenso Edwards, la Stella Rossa vince allo scadereDopo l'impresa contro il Partizan, in casa della Stella Rossa le Vu Nere cadono nel finale. La tripla della vittoria dell'americano (29 punti) si spegne sul ferro ... gazzetta.it

