Treviglio Monica Bussini è il nuovo presidente del Soroptimist Club

Il Soroptimist Club Treviglio ha annunciato il cambio al vertice: Monica Bussini è diventata la nuova presidente, succedendo a Luciana Carminati. L’evento si è svolto giovedì 22 gennaio presso la sede della Compagnia dei Carabinieri di Treviglio, segnando un momento importante per l’associazione locale. Questo passaggio di consegne rappresenta un’opportunità per rafforzare le attività e gli obiettivi del club nel territorio.

Treviglio. Cambio al vertice del Soroptimist Club Treviglio. Nella mattinata di giovedì 22 gennaio, nella sede della Compagnia dei Carabinieri di Treviglio, Luciana Carminati ha lasciato il ruolo di presidente, subentrando Monica Bussini. All’incontro hanno partecipato le socie Anna Di Landro e Paola Negrini e lo sponsor Olivo Foglieni, che ha contribuito al rinnovo dell’arredamento dell’aula per le audizioni protette. Lo spazio, realizzato con il contributo di Soroptimist International nell’ambito del progetto “Una stanza tutta per sé”, è destinato all’ ascolto protetto di donne e minori vittime di violenza di genere, garantendo riservatezza e accoglienza durante le audizioni condotte dagli operatori di Polizia Giudiziaria.🔗 Leggi su Bergamonews.it

