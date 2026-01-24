Trent’anni di screening al seno in Romagna Petitti Pd | Risultati ottimi ma la prevenzione va rafforzata

Da oltre trenta anni, la Romagna offre un servizio di screening mammografico, contribuendo alla diagnosi precoce del tumore al seno. Con più di 10.000 mammografie annue a Rimini, i risultati sono positivi, ma è necessario continuare a potenziare le attività di prevenzione. Il commento del consigliere Petitti sottolinea l’importanza di mantenere e migliorare i programmi di screening per garantire la salute delle donne della regione.

Trent'anni di screening mammografico in Romagna confermano un modello di prevenzione tra i più avanzati d'Italia. Emma Petitti: "Ora servono investimenti per rafforzare personale, servizi e rete territoriale" Trent'anni di screening in Romagna per il tumore al seno, con oltre 10 mila mammografie l'anno eseguite soltanto a Rimini. Un dato che conferma l'Emilia-Romagna come pioniera nazionale nella prevenzione oncologica. "I dati della rete oncologica regionale e dell'Ausl Romagna mostrano un territorio che continua a registrare tassi di adesione tra i più alti d'Italia, con una partecipazione allo screening mammografico stabilmente superiore alla media nazionale", evidenzia la vicesegretaria del Pd Emilia-Romagna e consigliera regionale, Emma Petitti.

