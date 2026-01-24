Trenord a febbraio in arrivo un altro sciopero | viaggi a rischio per 23 ore

A febbraio, Trenord ha annunciato un nuovo sciopero che durerà 23 ore, mettendo a rischio i servizi ferroviari della regione. Come nelle precedenti occasioni, il personale Trenord ha deciso di interrompere le attività, influenzando i programmi di viaggio dei pendolari. È importante consultare aggiornamenti ufficiali e pianificare eventuali spostamenti in anticipo per evitare disagi.

Un nuovo sciopero dei treni è in arrivo a febbraio. Ancora una volta a scioperare è il personale Trenord. L'agitazione, che potrebbe provocare ancora disagi ai pendolari novaresi e del Vco, è stata proclamata dal sindacato Orsa Ferrovie, ed è in programma nella giornata di lunedì 2 febbraio.

