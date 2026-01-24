Il blocco della circolazione ferroviaria tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi è iniziato alle 15, a causa dei lavori al cavalcaferrovia di Ponte al Pino. La misura resterà in vigore fino a fine lavori, influendo sulla regolarità dei treni nella zona. Per informazioni aggiornate sui servizi e le eventuali modalità di trasporto alternative, si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali delle compagnie ferroviarie.

È scattato alle 15 il blocco della circolazione dei treni tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi per i lavori al cavalcaferrovia di Ponte al Pino. L’ultimo convoglio Alta velocità è transitato in direzione Sud verso le 14.45, mentre alle 15.30 sono partiti i primi autobus sostitutivi che collegano le due fermate. Il Gruppo Fs e Italo hanno dispiegato una grande quantità di volontari e personale per dare indicazioni, ma il numero dei viaggiatori è risultato inferiore alle attese tanto che un solo pullman aveva passeggeri a bordo. Il blocco proseguirà fino alle 15 di domenica 25 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Treni, fino a quando dura il blocco della circolazione a Firenze

