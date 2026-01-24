Tredicenne annegato Morto tra le onde Chiesto il processo per l’educatrice

Un ragazzo di 13 anni, di nazionalità polacca, è deceduto per annegamento mentre si trovava nel mare di Rimini durante una vacanza con amici. La vicenda ha portato alla richiesta di un processo nei confronti dell’educatrice responsabile del gruppo, nell’ambito di indagini per eventuali negligenze. La tragica perdita sottolinea l’importanza delle misure di sicurezza nelle attività all’aperto dedicate ai giovani.

Un tredicenne polacco perde la vita annegando nel mare di Rimini durante una vacanza organizzata con un gruppo di coetanei. È il 22 agosto 2024 e il gruppo si trova su un tratto di spiaggia libera nella zona sud della città, tra i bagni 86 e 86A. Il mare è mosso, le condizioni meteo-marine sono avverse e sulla battigia sventola la bandiera rossa, segnale che sconsiglia la balneazione. Nonostante questo, i ragazzi entrano in acqua. Sono dodici, tutti minorenni, seguiti da un’educatrice, anche lei di nazionalità polacca, poco più che ventenne, incaricata della loro sorveglianza. A un certo punto il tredicenne scompare alla vista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

