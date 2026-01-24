Trattative Monaco-Matos si può riaprire Terzino destro lunedì si decide

Le trattative di mercato del Perugia proseguono con aggiornamenti importanti. Si valuta la possibilità di riaprire la trattativa per Monaco-Matos, con una decisione prevista per lunedì. Nel frattempo, l’arrivo di Bolsius rafforza il reparto offensivo, affiancato anche da Nepi, a testimonianza di una strategia di rafforzamento complessiva. Restano da seguire gli sviluppi sulle prossime mosse della società perugina.

Con l’arrivo di Bolsius il Perugia ha messo un tassello nel reparto d’attacco, dopo l’inserimento anche di Nepi a inizio trattative. Non ci saranno altri movimenti per il reparto offensivo, ora la società biancorossa si concentrerà sulla difesa. Il tecnico Giovanni Tedesco aspetta un terzino destro: Riccardo Gaucci ha in piedi due trattative. La prima porta al calciatore neozelandese Niko Kirwan, che presto lascerà il Trapani, la seconda invece porta a Mattia Mannini, 19 anni, in forza alla Juve Stabia ma di proprietà della Roma. Questa operazione potrebbe essere la conclusione della trattativa con la Juve Stabia che ha chiuso per Emanuele Torrasi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

