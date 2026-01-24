Trappola nel sottopasso un pietrone dopo la curva | ciclista finisce in ospedale

Un incidente nel sottopasso di Crema ha coinvolto un ciclista, finito in ospedale dopo aver incontrato un pietrone posizionato dopo una curva. Un gesto irresponsabile che ha messo a rischio l’incolumità di una persona, evidenziando ancora una volta la pericolosità di comportamenti negligenti e il bisogno di maggiore attenzione e sicurezza nelle aree pubbliche.

Crema (Cremona) – Poche parole per definire il gesto fatto da qualche delinquente che ha rischiato di trasformarsi in un a trappola mortale. Siamo prima dell'alba di domenica, quando un uomo di 76 anni ha inforcato la sua bici e da Santa Maria è uscito di casa per arrivare in città, dove avrebbe acquistato i giornali. A Santa Maria, quartiere ormai isolato dalla chiusura del passaggio a livello ciclopedonale, non c'è più neppure l'edicola e chi vuole acquistare un quotidiano o una rivista deve per forza arrivare in città.

