Tragedia a Milano muore in un incidente Simone Bonino | era stato bodyguard di Alberto Genovese

Un incidente stradale si è verificato oggi, 24 gennaio, in corso Sempione a Milano, coinvolgendo due automobili e un mezzo dell’Amsa. Purtroppo, nell’incidente ha perso la vita Simone Bonino, noto per essere stato bodyguard di Alberto Genovese. L’intera zona è stata interessata da rallentamenti e attività di soccorso. Si attendono aggiornamenti sulle cause e sulle eventuali conseguenze dell’incidente.

Un grave incidente stradale si è verificato oggi, 24 gennaio, a Milano, in corso Sempione, coinvolgendo due automobili e un mezzo dell'Amsa, l'azienda comunale per la raccolta dei rifiuti. A perdere la vita è stato un uomo di 45 anni, alla guida di una Bmw. La vittima: Simone Bonino. La vittima è Simone Bonino, noto per essere stato ex guardia del corpo di Alberto Genovese, La dinamica dello schianto. In base alla prima ricostruzione della polizia locale, il mezzo Amsa avrebbe colpito con la parte anteriore la Bmw guidata da Bonino. Dopo l'impatto, l'auto è stata spinta in avanti, abbattendo un semaforo e altra segnaletica verticale, per poi terminare la corsa contro una seconda vettura che arrivava dal senso opposto.

