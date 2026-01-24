Ecco le informazioni sul traffico a Roma del 24 gennaio 2026 alle ore 14:30. La redazione di Roma servizi per la mobilità, in collaborazione con Luce Verde, fornisce aggiornamenti sulla viabilità e sui servizi di trasporto pubblico. Per dettagli sul piano viabilità e sulle alternative di spostamento, consultare il sito romamobilita.it.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità domani sera allo stadio Olimpico Roma Milan il piano viabilità e trasporto pubblico è su romamobilita.it le altre notizie da lunedì sono in programma lavori di manutenzione straordinaria su viale della Venezia Giulia la strada sarà chiusa alla transito nel tratto e verso da via Collatina a viale della Serenissima Per quel che riguarda il trasporto pubblico ci sarà una deviazione per le linee di bus 450 e 541 nuova fase di potature litorale sempre da lunedì in viale di Castel Porziano le potature sono previste nella fascia oraria 916 nel tratto di viale di Porziano tra via Luigi torchi e via Francesco Cilea saranno deviate 5 linee di bus tutti i dettagli sono su romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-01-2026 ore 14:30

Traffico Roma del 01-01-2026 ore 14:30Il traffico a Roma alle ore 14:30 del 1° gennaio 2026 registra condizioni generalmente fluide, senza particolari disagi sulla rete viaria principale.

Traffico Roma del 14-01-2026 ore 14:30Il 18 gennaio a Roma si svolgerà la prima domenica ecologica del 2026, con restrizioni al traffico nella fascia verde.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Sacerdoti di Cristo - Beata Conchita Cabrera de Armida - Puntata 17

Argomenti discussi: Oggi blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni su chi può circolare; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 24 e 25 gennaio; Aeroporti, nel 2025 oltre 229 milioni i passeggeri (+5%); Stop ai treni dell'Alta Velocità a Firenze, disagi per tutto il weekend: cosa sapere.

Traffico Roma del 24-01-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità domani sera ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 24-01-2026 ore 09:30Luceverde Lazio ben trovati all'ascolto aggiornata con poco traffico quella di oggi complice Naturalmente il maltempo la pioggia maltempo legata ad ... romadailynews.it

Non cresce il traffico aereo di Ryanair a Roma. Ieri, la low cost irlandese ha annunciato l’operativo per l’estate 2026 presso gli aeroporti capitolini, prevedendo una crescita zero a causa del limite restrittivo al numero di voli all’aeroporto di Ciampino, dell’aume - facebook.com facebook

Domani blocco del traffico a Roma: ecco chi può circolare. Tutte le informazioni ift.tt/8VAxid6 x.com