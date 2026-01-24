Traffico Roma del 24-01-2026 ore 11 | 30

Ecco un riassunto delle condizioni del traffico a Roma del 24 gennaio 2026 alle ore 11:30. Dopo la conclusione dei lavori in via Marziale alla Balduina, le linee 990 e 999 riprendono il percorso normale, mentre le linee 409 e N 409 sono deviate a causa della chiusura di via di Porta Furba. Sono previste inoltre limitazioni e deviazioni per alcune linee di bus e tram in occasione di eventi e cortei in città.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità alla Balduina terminati i lavori stradali in via Marziale nel tratto tra Piazza Giovenale e Viale delle Medaglie d'Oro le linee di bus 990 999 preso il loro normale percorso restano invece deviate nel quadrante est della città le linee 409 ed n 409 per la chiusura di via di Porta Furba nel tratto via Tuscolana & via degli Oppi questo pomeriggio dalle 16 corteo da piazza Vittorio a Piazzale Tiburtino percorso su via Principe Eugenio Viale Manzoni via Giolitti via di Santa Bibiana e Piazza di Porta San Lorenzo possibile chiusura al traffico deviazioni o limitazioni per 5 linee di bus e per i tram 514 domani mattina invece carovana della Pace in centro da Corso Vittorio a San Pietro passando tra le altre per Lungotevere castello e via della Conciliazione possibili temporanee chiusure e deviazioni per 13 linee di bus

