Traffico Roma del 24-01-2026 ore 07 | 30

Lunedì 24 gennaio 2026 a Roma si presenta con traffico moderato e condizioni di pioggia legate a una perturbazione atlantica. Il maltempo ha causato alcune interruzioni e modifiche alla viabilità, con possibili nevicate sui rilievi dei Monti Volsini e Reatino. Si consiglia prudenza alla guida e attenzione alle variazioni nel trasporto pubblico, in particolare alle linee ferroviarie interessate dai lavori nel nodo di Firenze.

Luceverde Roma ben trovati all'ascolto giornata con poco traffico quella di oggi sulle strade cittadine complice Naturalmente il maltempo era pioggia maltempo legato ad una perturbazione di origine Atlantica che sta interessando la nostra regione è un ulteriore invito la massima cautela nella guida non si esclude Inoltre qualche nevicata sui rilievi dei Monti volsini su quelli del Reatino naturalmente sui Monti ernici Simbruini sul fronte della transitabilità XII Municipio da segnalare che via del fornetto è transitabile a Samsung alternato in corrispondenza di via Gregorio Ricci curbastro ancora chiusa invece al della Vittoria via Edmondo De Amicis tra il Piazzale dello Stadio Olimpico è via della Camilluccia nel pomeriggio a partire dalle 16 circa manifestazione con corteo da piazza Vittorio a Piazzale Tiburtina interessate via Principe Eugenio Viale Manzoni via Giolitti via di Santa Bibiana inevitabili riflessi per la circolazione ma anche per il trasporto pubblico e parli ora di trasporto ferroviario perché il fine settimana sarà caratterizzato da non pochi disagi per chi si sposta in treno verso il nord Italia la causa alcuni lavori nel nodo ferroviario di Firenze bene dalle 15 di oggi e fino alle ore 15 di domenica 25 gennaio la circolazione dei treni sarà interrotta tra le stazioni di Firenze Rifredi e di Firenze Campo di Marte coinvolti i treni regionali convoglia a media lunga percorrenza nonché i i treni dell'alta velocità previsto un servizio di autobus sostitutivi maggiori informazioni su questa notizia sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

