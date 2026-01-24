Traffico Lazio del 24-01-2026 ore 17 | 30

Il traffico nel Lazio il 24 gennaio 2026 alle 17:30 presenta alcune criticità. Lavori di potatura in via Baldo degli Ubaldi stanno causando riduzioni di carreggiata, mentre una manifestazione da Piazza Vittorio a Piazzale Tiburtino potrebbe comportare deviazioni e stop anche nel trasporto pubblico. Inoltre, i treni tra Firenze e il nord Italia sono sospesi fino al 25 gennaio a causa di lavori nel nodo ferroviario.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguiranno Fino al prossimo 31 gennaio e lavori di potatura in via Baldo degli Ubaldi con riduzione di carreggiata in base all' avanzamento dei lavori prestare attenzione alla segnaletica in programma per le 16 di oggi una manifestazione con corteo che da Piazza Vittorio raggiungerà Piazzale Tiburtino percorrendo Corso Principe Eugenio Viale Manzoni via Giolitti e Piazza di Porta San Lorenzo possibili stop deviazioni anche per il trasporto pubblico disagi perché questo fine settimana dovrà viaggiare con i treni in direzione del nord Italia la causa alcuni lavori nel nodo ferroviario di Firenze è bene dalle 15 di oggi e fino alle 15 di domani domenica 25 gennaio la circolazione dei treni sarà sospesa tra le stazioni di Firenze Rifredi e Firenze basta coinvolti i treni regionali e convogli a media è lunga percorrenza nonché i treni dell'alta velocità previsto un servizio di autobus sostitutivi dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

