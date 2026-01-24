Al Tour Down Under 2026, Vernon si aggiudica la quarta tappa ridotta, consolidando la sua posizione. Vine mantiene la leadership generale, mentre Narvaez si ritira dalla corsa. Originariamente prevista la salita di Willunga Hill, questa tappa ha subito modifiche, alterando il percorso e gli equilibri in gara. La competizione prosegue con nuovi sviluppi, offrendo agli appassionati un evento ricco di incognite e emozioni.

Al Tour Down Under sarebbe dovuto essere il giorno della salita di Willunga Hill, ma così non è stato. A causa delle alte temperature nel regione del South Australia, gli organizzatori hanno deciso di accorciare il percorso odierno di 46 chilometri e cancellare così l’ultima ascesa, creando così una tappa di 130 chilometri da Brighton a Willunga. A imporsi allo sprint è stato Ethan Vernon (NSN Cycling Team), che ha così firmato il primo successo stagionale della sua squadra, battendo il danese Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) e l’australiano Laurence Pithie (Red Bull – BORA – hansgrohe). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour Down Under 2026, Vernon vince la quarta tappa ridotta. Vine resta leader, si ritira Narvaez

