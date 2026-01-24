tour down under 2026 le alte temperature stravolgono la tappa 4 il retroscena su pogacar

Il Tour Down Under 2026 si sta svolgendo sotto temperature elevate che hanno influenzato la quarta tappa. In un contesto di clima intenso, i ciclisti affrontano sfide diverse dal solito, tra cui le strategie di Tadej Pogacar. Mentre l’Europa vive il freddo invernale, in Australia il caldo resta protagonista, alterando le dinamiche della corsa e richiedendo adattamenti specifici per i partecipanti.

Roma, 23 gennaio 2026 - Quando a gennaio l' Europa è nella morsa del freddo, in Australia imperversa il caldo e il discorso non vale solo per gli Australian Open 2026. Anche il Tour Down Under 2026, la prima corsa del calendario UCI, sta pagando dazio per le temperature eccessive, al punto da rivoluzionare la quarta tappa: la stessa corsa che, a quanto pare, al via avrebbe potuto avere Tadej Pogacar per quello che sarebbe stato un debutto assoluto. Il cambio di programma del Tour Down Under 2026. La penultima frazione era quella forse più attesa, in quanto prevedeva la famosa salita di Willunga Hill da affrontare tre volte nel contesto di una lunghezza di 176 km e 2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

