Tornino i posti auto sul ponte di via Marconi | la ricetta di Confcommercio per salvare il centro
Confcommercio di Mercato Saraceno propone di ripristinare i posti auto sul ponte di via Marconi, rendendoli disponibili con sosta a disco orario per favorire la rotazione e la presenza di parcheggi nel centro. Questa proposta, commentata dal presidente Bruno Bracciaroli, mira a migliorare la fruibilità delle aree di sosta, in risposta alle recenti modifiche del piano parcheggi comunale, con l’obiettivo di sostenere l’attività commerciale locale.
Ripristinare e mettere a disco orario per la sosta breve i posteggi sul ponte di via Marconi. È questa la richiesta del presidente di Confcommercio di Mercato Saraceno Bruno Bracciaroli, rispondendo a quanto dichiarato dalla sindaca Monica Rossi sul nuovo piano parcheggi nel centro di Mercato.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: “Regolare gli affitti brevi per salvare il centro di Roma”, la ricetta di Gualtieri per il turismo
Leggi anche: Gli studenti del Marconi e l'assessore Toppetti sul ponte Risorgimento per ricordare il marchese D'Avalos
Argomenti discussi: Tornino i posti auto sul ponte di via Marconi: la ricetta di Confcommercio per salvare il centro; La sosta sul ponte toglie ossigeno al centro.
Auto Moto Turin Show 2026: cosa vedere, i biglietti e il programmaL'appuntamento è a Torino dal 27 al 29 marzo 2026, presso Lingotto Fiere ... msn.com
A grande richiesta – tornano disponibili 3 posti! A causa di una cancellazione dell’ultimo momento, si sono liberati 3 posti per il nostro viaggio Egitto Classico con crociera sul Nilo Dal 22 al 29 marzo 2026 Un’occasione rara per salire a bordo e vivere - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.