Tornino i posti auto sul ponte di via Marconi | la ricetta di Confcommercio per salvare il centro

Da cesenatoday.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Confcommercio di Mercato Saraceno propone di ripristinare i posti auto sul ponte di via Marconi, rendendoli disponibili con sosta a disco orario per favorire la rotazione e la presenza di parcheggi nel centro. Questa proposta, commentata dal presidente Bruno Bracciaroli, mira a migliorare la fruibilità delle aree di sosta, in risposta alle recenti modifiche del piano parcheggi comunale, con l’obiettivo di sostenere l’attività commerciale locale.

Ripristinare e mettere a disco orario per la sosta breve i posteggi sul ponte di via Marconi. È questa la richiesta del presidente di Confcommercio di Mercato Saraceno Bruno Bracciaroli, rispondendo a quanto dichiarato dalla sindaca Monica Rossi sul nuovo piano parcheggi nel centro di Mercato.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

