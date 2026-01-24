Torna la paura a Canicattì | un incendio distrugge tre auto durante la notte

Nella notte a Canicattì, un incendio ha distrutto tre auto in via Luigi Pirandello. Le fiamme sono partite da una Fiat 500 L e si sono propagate a una Renault Modus e a una Skoda Octavia, causando ingenti danni. L'intervento dei vigili del fuoco ha limitato ulteriori conseguenze, ma resta alta la preoccupazione per la sicurezza della zona. Indagini in corso per chiarire le cause dell’incendio.

Un violento incendio ha distrutto tre automobili nella notte in via Luigi Pirandello, a Canicattì. Le fiamme sono partite da una Fiat 500 L intestata a una trentanovenne e si sono rapidamente propagate a una Renault Modus di proprietà di un sessantaseienne e a una Skoda Octavia appartenente a un.

