Torino cadavere decomposto in un canale | identificazione impossibile

A Torino, un cadavere decomposto è stato trovato in un canale, impedendo l'identificazione della vittima. La scoperta è avvenuta grazie a un uomo che ha prontamente contattato i soccorsi. Sarà necessaria un’autopsia per determinare l’identità e le cause del decesso. Le autorità stanno conducendo le indagini per fare luce sulla vicenda.

Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in un canale di scolo a Fornacino a Leini, nel torinese. La salma, rinvenuta in una zona non distante da alcune aziende della zona industriale, è stata trovata da un passante che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono occupati del recupero del corpo. Al lavoro anche i carabinieri della stazione cittadina, quelli del nucleo radiomobile della compagnia di Venaria Reale, la scientifica e il medico legale. Il cadavere, come precisato, si trova in avanzato stato di decomposizione e, verosimilmente, il decesso risale a qualche tempo fa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Torino, cadavere decomposto in un canale: identificazione impossibile Leggi anche: Tragedia della solitudine a Torino Borgo Vittoria: cadavere decomposto di un uomo in un appartamento, era morto da diversi giorni Tragedia a Torino Madonna di Campagna: cadavere decomposto di un uomo trovato in casaNella mattinata di oggi, martedì 13 gennaio 2026, a Torino, nel quartiere Madonna di Campagna, è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 49 anni in stato avanzato di decomposizione. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Cadavere in avanzato stato di decomposizione scoperto in un canale a Leini, incerte le cause della morte; Cadavere in un canale a Leini, trovato corpo in avanzato stato di decomposizione in strada Fornacino; Claudio Carlomagno, i 10 giorni di depistaggio su Federica Torzullo: sangue anche nella cabina armadio. Tragedia a Torino Madonna di Campagna: cadavere decomposto di un uomo trovato in casaIl cadavere in avanzato stato di decomposizione di un argentino di 49 anni è stato trovato nella tarda mattinata di oggi, martedì 13 gennaio 2026, all'interno di un appartamento del palazzo di via Str ... torinotoday.it Cadavere in avanzato stato di decomposizione scoperto in un canale a Leini, incerte le cause della morteIl cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto nella prima serata di oggi, venerdì 23 gennaio 2026, in strada Fornacino a Leini, vicino alla sede della Seven. Un passante ... torinotoday.it ++ Trovato un cadavere a Leinì ++ Poco dopo le 20 del 23 gennaio 2026, in strada Fornacino a Leinì (To), un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato individuato all’interno di un canale di scolo. Il punto è all’altezza del civico 96, nei pressi della sed - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.