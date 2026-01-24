Tommaso Zorzi ha condiviso su Instagram un momento di forte emozione, raccontando di aver assistito a un episodio di insulti razzisti rivolti a una ragazza di colore durante una passeggiata a Milano. L’esperienza, vissuta il 23 gennaio, ha suscitato in lui sentimenti di tristezza e preoccupazione per le conseguenze di un comportamento che evidenzia ancora le difficoltà di una società in cui il rispetto e la solidarietà devono essere rafforzati.

Milano, 24 gennaio 2026 – Le lacrime, la commozione, il dolore per quanto gli è successo andando a camminare in un parco di Milano col proprio cane venerdì 23 gennaio. Sentimenti che Tommaso Zorzi – seguitissimo sui social e in particolare su Instagram – ha condiviso attraverso un reel che in poco tempo è diventato virale. A colpire sono le parole toccanti dell’ex vincitore dell’edizione vip del Grande Fratello, oltre che scrittore (ha all’attivo tre romanzi) e oggi conduttore tv – dall’ottobre 2025 conduce “ Turisti per caso ” su Real Time – che racconta di aver aiutato e confortato una ragazza di colore vittima di insulti razzisti in una (non precisata nel reel di un paio di minuti di durata) area verde della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tommaso Zorzi in lacrime su Instagram: “Una ragazza di colore insultata in un parco mi ha chiesto aiuto. Ma in che brutto mondo viviamo?”

“Mi ha distrutto il cuore. Una ragazza mi ha avvicinato al parco e mi ha chiesto aiuto perché vittima di insulti razzisti”: Tommaso Zorzi in lacrime – IL VIDEOTommaso Zorzi ha assistito a un episodio di razzismo nel parco di Milano, mentre passeggiava con il suo cane.

Tommaso Zorzi in lacrime: “Una ragazza mi ha chiesto aiuto, non si sentiva sicura”, cosa è successoTommaso Zorzi ha condiviso un momento di commozione dopo un episodio di razzismo nel parco di Milano.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Tommaso Zorzi si commuove: Ho aiutato una ragazza in un parco, insultata con commenti razzisti; Hot Ones Italia, dal 23 gennaio su Rai Play i nuovi episodi sempre più hot.

Tommaso Zorzi in lacrime sui social: «Una ragazzina mi ha chiesto aiuto in un parco, sono distrutto»Tommaso Zorzi racconta in lacrime un episodio che l'ha profondamente turbato. L'ex gieffino, 30 anni, ha condiviso un video sui social per denunciare quanto accaduto il pomeriggio ... leggo.it

Il racconto di Tommaso Zorzi diventa viraleSui social è diventato virale un video di Tommaso Zorzi in lacrime. Il conduttore ed ex vincitore del GF VIP si è lasciato andare a un racconto, che ha toccato nel profondo i suoi fan e gli utenti del ... novella2000.it

"Il mio cuore è distrutto". Tommaso Zorzi crolla tra le lacrime, momento durissimo. "Non ce la faccio...". Cosa è successo (VIDEO) - facebook.com facebook