Per il Festival di Sanremo 2026 si ipotizza un possibile ritorno di Tiziano Ferro, dopo sei anni, grazie agli sforzi di Carlo Conti, ancora impegnato nella pianificazione dell'evento. Secondo fonti, il direttore artistico lavora per coinvolgere il cantante tra gli ospiti della prossima edizione, prevista dal 24 al 28 febbraio. Restano da confermare dettagli e indicazioni ufficiali sulle eventuali partecipazioni.

Il Festival di Sanremo 2026 potrebbe segnare il ritorno di Tiziano Ferro sul palco dell’Ariston. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, il direttore artistico Carlo Conti starebbe lavorando per portare il cantante tra i superospiti della kermesse in programma dal 24 al 28 febbraio. Si tratterebbe di una presenza limitata a una sola serata, ma rappresenterebbe comunque un momento atteso dai fan dopo sei anni di assenza dal Festival. L’ultima apparizione di Ferro all’Ariston risale infatti al 2020, quando fu ospite fisso per tutte e cinque le serate della prima edizione condotta da Amadeus. La tempistica dell’ipotetica ospitata non sarebbe casuale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Tiziano Ferro torna a Sanremo dopo 6 anni? Carlo Conti lavora per portarlo all’Ariston

Sanremo 2026, Laura Pausini torna all’Ariston accanto a Carlo ContiNel 2026, Laura Pausini torna sul palco dell’Ariston, affiancando Carlo Conti come co-conduttrice per tutte le cinque serate del Festival di Sanremo.

Leggi anche: Sanremo 2026, artisti in fuga: da Tiziano Ferro ad Annalisa, perché i big rifiutano il palco dell’Ariston

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Non solo Ultimo. La carica di Gué, Giorgia, Tiziano Ferro e gli altri (ma c'è puzza di Sanremo 2026); Grazia è in edicola con Tiziano Ferro; Tutti i concerti e spettacoli a Bologna nel 2026 | Ticketmaster; Pagelle Nuovi Singoli, settimana 2 del 2026: Selmi e Tony Maiello spiccano, Tiziano Ferro fatica.

Tiziano Ferro torna a Sanremo dopo 6 anni? Carlo Conti lavora per portarlo all’AristonTiziano Ferro potrebbe tornare a Sanremo 2026 come superospite. Carlo Conti lavora per portarlo all'Ariston dopo 6 anni di assenza dal Festival. cinemaserietv.it

Sanremo 2026, Tiziano Ferro possibile ospite 6 anni dopo le lacrime per le stonature sul pezzo di Mia MartiniSi avvicina Sanremo 2026 e impazzano le voci sul cast: Carlo Conti avrebbe scelto Tiziano Ferro come superospite della kermesse canora ... virgilio.it

Tiziano Ferro potrebbe tornare da superospite musicale al Festival di Sanremo - facebook.com facebook

Tiziano Ferro a #Sanremo2026 Carlo Conti sta lavorando per riportare Tiziano al Festival, in qualità di super-ospite. Nel toto-ospiti circolano anche i nomi di Eros Ramazzotti, che quest'anno festeggia i 40 anni di “Adesso tu”, e i Pooh per i 60 anni di carriera ( x.com