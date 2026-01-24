Terrore in UFC | Smotherman si pesa e un istante dopo sviene e cade a terra

Durante la pesatura ufficiale alla T-Mobile Arena di Los Angeles, il lottatore Cameron Smotherman ha avuto un malore, svanendo e cadendo a terra. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra il pubblico, ma sono arrivate successivamente rassicurazioni sulle sue condizioni di salute. Questo episodio evidenzia l’importanza della corretta gestione durante le fasi pre-gara e la necessità di attenzione verso il benessere degli atleti.

Prima lo spavento, poi le rassicurazioni. Il lottatore Cameron Smotherman ha perso i sensi alla T-Mobile Arena di Los Angeles subito dopo essersi sottoposto alla pesatura in vista di un match UFC. Soccorso dai medici in seguito al violento impatto con il palco, il 28enne si è ripreso e ha rassicurato i fan tramite i suoi canali social: "Sto bene e dovrò effettuare ulteriori accertamenti. Problemi con il taglio del peso? No, non è stato così duro".

