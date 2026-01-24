Terremoto all’alba in Italia la magnitudo | cosa è successo

Alle 06:03 di sabato 24 gennaio 2026, in Sicilia, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 con epicentro vicino a Sclafani Bagni, in provincia di Palermo. L’evento si è verificato all’alba e non sono stati segnalati danni significativi. Questa notizia fornisce informazioni sulla recente attività sismica nella regione, contribuendo alla comprensione delle recenti dinamiche geologiche locali.

Alle 06:03 di sabato 24 gennaio 2026 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 in Sicilia, con epicentro localizzato circa 5 chilometri a nord di Sclafani Bagni, in provincia di Palermo. L'evento sismico è stato rilevato a una profondità di circa 9 chilometri, una quota che rientra nei parametri tipici dei fenomeni considerati di bassa intensità. Nonostante la scossa sia catalogata come lieve, può comunque essere avvertita dalla popolazione che risiede nelle aree più prossime all'epicentro. La scossa delle 06:03 e la percezione da parte della popolazione. La scossa delle 6 del mattino ha interessato una zona collinare dell'entroterra palermitano, caratterizzata da piccoli centri abitati e da un tessuto urbano costituito in gran parte da edifici residenziali, molte volte di costruzione non recente.

