Terremoto a Canale 5 Silvia Toffanin ruba spazio a Maria De Filippi | che succede? Ecco le ultime novità

Le programmazioni domenicali di Canale 5 stanno subendo alcune modifiche: il format di Maria De Filippi, Amici, ha una durata ridotta, mentre Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, si protrae più a lungo. Queste variazioni evidenziano un cambiamento nella strategia della rete, che cerca di bilanciare meglio gli ascolti e le preferenze del pubblico in questa fascia oraria. Ecco le ultime novità sui palinsesti di Canale 5.

Canale 5 rivoluziona la domenica pomeriggio: Amici di Maria De Filippi si accorcia mentre Verissimo, con al timone Silvia Toffanin, si allunga. Qualcosa si muove, e non poco, nei palinsesti di Canale 5. A partire da domenica 25 gennaio, la rete ammiraglia Mediaset mette mano a uno dei suoi asset più consolidati, intervenendo su due programmi simbolo del pomeriggio festivo: Amici e Verissimo. Una decisione che, numeri alla mano, sembra premiare Silvia Toffanin e ridimensionare, almeno in termini di durata, lo spazio riservato a Maria De Filippi.

Maria De Filippi e Silvia Toffanin al lavoro su un nuovo programmaMilano, 11 dicembre 2025 – Il successo inaspettato della nuova versione della Ruota della Fortuna sta spingendo Mediaset a riscoprire e rilanciare format del passato, tra cui alcuni momenti di grande popolarità che erano stati momentaneamente accantonati.

