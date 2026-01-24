Terni semaforo verde per il restyling stradale in via Breda | Arteria soggetta ad alta intensità di traffico

Terni ha approvato il restyling di via Breda, un intervento volto a migliorare la sicurezza e la viabilità in una zona ad alta intensità di traffico. L’annuncio, fatto da Stefano Bandecchi durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, segna l’inizio di un intervento strategico nell’ambito delle politiche di riqualificazione urbana, inserito ufficialmente nel programma dell’amministrazione comunale.

L'intervento di restyling stradale in via Breda è ufficialmente entrato nella programmazione dell'amministrazione comunale. Il primo cittadino aveva risposto all'interrogazione dei consiglieri del.

WWE: Gli Usos superano i New Day in un match di coppia ad alta intensitàLa scorsa notte a RAW, gli Usos hanno affrontato i New Day in un match di coppia ricco di emozioni e azione.

WWE: Je’ Von Evans sorprende The Miz in un match ad alta intensitàDurante l'ultima puntata di SmackDown, si è svolto un match avvincente tra The Miz e Je’ Von Evans, caratterizzato da ritmo elevato e intensità.

Semaforo verde alla Martinella, test promossoSperimentazione della Martinella al via. Il primo vero giorno di test sul semaforo «sempre verde» all’incrocio con via Correnti sembra avere funzionato: strade più scorrevoli per chi arriva a Bergamo ... ecodibergamo.it

Lavori per realizzare lo skatepark. C’è il semaforo verde della giuntaSemaforo verde dalla giunta di Tolentino per il progetto esecutivo dell’intervento di riqualificazione dell’ex pista di pattinaggio, che ospiterà uno skatepark in zona Sticchi, vicino alla piscina ... ilrestodelcarlino.it

