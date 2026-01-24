Terni Anna Ascani e Valter Verini | Bandecchi divisivo intimidatorio ed in conflitto di interesse

In risposta alle recenti dichiarazioni, Anna Ascani e Valter Verini hanno annunciato l’intenzione di presentare due interrogazioni parlamentari riguardo alla situazione a Terni. Secondo i loro commenti, l’attuale gestione di Bandecchi si caratterizzerebbe per atteggiamenti divisivi, intimidatori e in conflitto di interesse. L’iniziativa mira a fare chiarezza e a garantire trasparenza sulla questione, mantenendo un approccio serio e istituzionale.

