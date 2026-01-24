Terni Anna Ascani e Valter Verini | Bandecchi divisivo intimidatorio ed in conflitto di interesse
In risposta alle recenti dichiarazioni, Anna Ascani e Valter Verini hanno annunciato l’intenzione di presentare due interrogazioni parlamentari riguardo alla situazione a Terni. Secondo i loro commenti, l’attuale gestione di Bandecchi si caratterizzerebbe per atteggiamenti divisivi, intimidatori e in conflitto di interesse. L’iniziativa mira a fare chiarezza e a garantire trasparenza sulla questione, mantenendo un approccio serio e istituzionale.
“Abbiamo deciso di presentare nei due rami del Parlamento due nuove interrogazioni sulla situazione di Terni. La città e l’amministrazione comunale della città continuano infatti a vivere una grave situazione che appare di legalità sospesa: un sindaco che non avrebbe dovuto essere candidato per.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Terni rinvio a giudizio sindaco, Walter Verini: "Stefano Bandecchi non può rimanere primo cittadino. Il ministro Matteo Piantedosi intervenga"
Leggi anche: Terni rinvio a giudizio sindaco, Walter Verini: "Stefano Bandecchi non può rimanere primo cittadino. Il ministro Matteo Piantedosi intervenga"
Argomenti discussi: Cgil, appello ai parlamentari: il rischio è che la crisi del territorio già in recessione diventi irreversibile; Il rischio di una crisi irreversibile. Dalla Cgil appello ai parlamentari; Crisi economia ternana: all’allarme della Cgil rispondono solo Pd, M5s e Avs; Crisi economia Terni, la Cgil sollecita interventi immediati.
Ascani e Verini, a Terni grave situazione che appare di legalità sospesa(ANSA) - PERUGIA, 24 GEN - I parlamentari umbri del Pd Anna Ascani e Walter Verini presenteranno a Camera e Senato due nuove interrogazioni sulla situazione di Terni. La città e l'amministrazione c ... msn.com
Il volume della questione tra Ravetto (Lega) e Ascani (Pd) alla CameraDurante una seduta dell'Aula a Montecitorio, la deputata leghista stava intrattenendo una animata conversazione telefonica e non si è fermata neanche ai richiami della presidente di turno della Camera ... ilfoglio.it
Dall'Angeloni a Shanghai Anna, un anno di studio, una nuova vita, un mondo da scoprire. Studiare lingue non significa solo imparare… Significa partire! #cina #studiareallestero #liceolinguistico #liceiangeloni #terni - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.