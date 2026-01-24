Tentativo di furto a Casa Toschi Terzo colpo in una settimana

Nella zona tra Vignola e Savignano si registra un terzo tentativo di furto in una settimana presso Casa Toschi, questa volta sventato prima di riuscire. Sono stati colpiti diversi esercizi commerciali con modalità simili, evidenziando una serie di tentativi di furto ripetuti. La situazione invita alla cautela e al rafforzamento delle misure di sicurezza per tutelare i locali e le attività della zona.

Terza furto con spaccata, questa volta però non andato a buon fine, in meno di una settimana ai danni di esercizi commerciali tra Vignola e Savignano. La scorsa notte, infatti, è toccato a Casa Toschi di via Tavoni 463 a Formica, il negozio monomarca che vende i prodotti della storica azienda vignolese (l'iconica amarena, gli sciroppi, i liquori, etc.). Secondo quanto riferito da Francesco Toschi, ad dell'azienda, i malviventi erano in due (il negozio è infatti dotato di un impianto di videosorveglianza) e, per sfondare la vetrina d'ingresso, si sono serviti di un tombino in ghisa. Immediatamente dopo, però, è scattato l'allarme sonoro, che ha messo in fuga i due autori del gesto, scappati a piedi.

