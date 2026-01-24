Tenta furto in un’autorimessa a Carignano | arrestato grazie alle telecamere di videosorveglianza

A Carignano, un uomo di 44 anni è stato arrestato dalla polizia locale mentre tentava di commettere un furto in un’autorimessa interrata. L’intervento è stato possibile grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno consentito di identificare e fermare il responsabile. L’episodio evidenzia l’efficacia delle misure di sicurezza e il ruolo fondamentale delle telecamere nella prevenzione e repressione dei reati.

Un uomo di 44 anni è stato arrestato dalla polizia locale dopo essere stato sorpreso mentre tentava di mettere a segno un furto all'interno di un'autorimessa interrata nel quartiere di Carignano.Il controllo a bordo del busL'uomo era stato notato da agenti in borghese mentre viaggiava su un.

