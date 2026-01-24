Tenta di nascondere in bocca 25 grammi di hashish scoperto dai Carabinieri

A Padova, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 48 anni nei pressi della stazione ferroviaria, durante un controllo di routine. L'uomo è stato trovato in possesso di circa 25 grammi di hashish, nascosti in bocca, e si è opposto al fermo. L'intervento rientra nelle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in zona.

A Padova, durante un controllo pomeridiano nei pressi della stazione ferroviaria, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 48 anni con l'accusa di detenzione di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.L'uomo è stato fermato per un controllo dopo aver mostrato segni di nervosismo alla vista.

